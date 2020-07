Universita’ degli Studi di Perugia: Chiara Valenti, laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Si e’ brillantemente laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Universita’ degli Studi di Perugia con il massimo dei voti 110 e lode, Chiara Valenti. Iscritta al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ha discusso, in presenza dopo il lungo periodo di lockdown la Tesi sperimentale su: “Impiego del laser Er:YAG nella terapia conservativa: valutazione della popolazione microbica nelle lesioni cariose”, con relatrice la Professoressa Silvia Bozza ricercatrice della struttura complessa di microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, e secondo relatore il Professor Stefano Cianetti presidente del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e direttore della Clinica Odontostomatologica Universitaria. Il prestigioso traguardo raggiunto dalla neo-dottoressa e’ coinciso anche a livello universitario nel ritorno alla normalità sugellato anche dalla presenza del magnifico Rettore Maurizio Oliviero. A Chiara Valenti giungano le più sentite congratulazioni.

