Pallavolo fase 3: Enrico Brizzi (Città di Castello giovanile) “stagione importante, decisi a centrare i nostri obbiettivi”

“E’ un’emozione unica, poter tornare in palestra. Siamo operativi da qualche settimana, in totale sicurezza, e per questo voglio ringraziare Polisport e Comune di Città di castello, che ci hanno messo a disposizione tutto il necessario, questo ci ha consentito di allenarci in serenità. Per noi è un nuovo inizio, stiamo lavorando tanto e bene, e sono convinto che saremo pronti al debutto, che per le competizioni avverrà nel prossimo mese si novembre. Sono favorevolmente impressionato dalla maturità dei nostri atleti, il periodo di lock down ha portato tra loro maturità e consapevolezza nel far capire quanto sia importante e per nulla scontato, avere la fortuna di praticare lo sport che si ama e di frequentare le persone con cui stai condividendo un percorso fatto di amicizia e socialità.

