Calcio d’estate: Barontini (Baldaccio Bruni Anghiari) “torno in toscana dopo tanti anni, un’ onore essere in questa società”

“A Selci lascio tanti ricordi, è stata la mia prima esperienza alla guida di una prima a squadra e devo ammetterlo, ci siamo tolti tante soddisfazioni, ora per me inizia una nuova avventura, in una categoria molto competitiva, l’eccellenza Toscana. Sono sincero, sono emozionato, ma allo stesso consapevole che per me è una grande occasione, che non voglio fallire. Il nostro Direttore Bruni, sta cercando di completare al più presto la rosa, è una stagione particolare ad oggi abbiamo difficoltà nel poter programmare la preparazione pre campionato, i protocolli sanitari ancora non ci consentono di conoscere, la data di inizio dei vari tornei dilettantistici detto questo, nessun alibi, sono certo che faremo bene”

