Biblioteca Carducci: Nuovi servizi riattivati al pubblico, Spazio bambini e consultazione riviste e quotidiani

Riattivati tutti i servizi a disposizione degli utenti della Biblioteca Carducci. Nel rispetto dei limiti di presenza stabiliti in ciascuna sala, la biblioteca “Carducci” ha riattivato tutti i servizi in presenza. Gli utenti possono scegliere i libri dagli scaffali, prenderli in prestito, richiedere il prestito interbibliotecario, fare ricerche con l’assistenza del personale e utilizzare le sale studio. Da domani, martedì 28 luglio, riapriranno anche le due sale bambini! I nostri piccoli lettori, assieme a mamma e papà, potranno scegliere i loro libri preferiti in tutta sicurezza. Sono ammesse più persone contemporaneamente in base alla aree della biblioteca. Raggiunto il numero massimo di presenze è necessario aspettare che qualcuno esca per potere entrare. E’ gradita la prenotazione per consentire l’accesso a tutti inviando una mail a: biblioteca@cittadicastello.gov.it o per telefono al n. 075 8523171. Sono di nuovo disponibili in consultazione i quotidiani e le riviste. Le postazioni informatiche possono essere utilizzate dagli utenti dietro prenotazione. Ricordiamo che per entrare è necessario indossare la mascherina e igienizzare le mani con il gel disinfettante

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati