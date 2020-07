Raffaello fa il tutto esaurito anche d’estate: successo delle visite in notturna alla Pinacoteca di Città di Castello

Tutto esaurito per Raffaello anche di notte. Non è stato necessario neanche pubblicizzare l’evento per far andare sold out il primo degli appuntamenti estivi della Pinacoteca comunale di Città di Castello. La prima delle serata estive“Pinacoteca al chiaro di luna”, promosse da Poliedro Cultura e comune di tifernate, che si è svolta nei giorni scorso, “è stato un successo – commenta l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli – la ripartenza delle attività è ormai nei fatti, anche se rivedute e corrette alla luce delle misure contro il Covid. Siamo molto soddisfatti della risposta venuta dai nostri concittadini e dai turisti anche se è solo una prova generale del flusso che avremmo nei prossimi mesi, grazie all’attrazione esercitata dal Gonfalone della Santissima Trinità nel Cinquecentenario della morte di Raffello”. Per chi si fosse perso la visita guidata o fosse arrivato troppo tardi, ci sono altre date. La più ravvicinata è venerdì prossimo 31 luglio2020. Durante il periodo estivo, inoltre, saranno organizzate iniziative che prevedono l’utilizzo di spazi all’aperto. L’iniziativa “Letture in valigia”, prevista nel giardino e all’interno delle sale della Pinacoteca, è stata studiata per avvicinare i più piccoli e le famiglie alla cultura locale e prevede letture animate e attività ludiche volte alla scoperta del museo, il primo appuntamento è previsto per sabato 1 agosto alle ore 17:00.“Un caffè al museo”, inoltre, offrirà ai partecipanti la possibilità di sostare nel giardino della Pinacoteca, ammirare la facciata del Vasari e gustare un buon caffè. Saranno poi promossi anche i “ Pic Nic culturali” dove alla visita della Pinacoteca e del Centro della Tradizioni Popolari seguirà una merenda nei giardini antistanti.Infine per scoprire la storia della famiglia Vitelli e le vicende che hanno caratterizzato Palazzo Vitelli alla Cannoniera saranno proposte visite teatralizzate in collaborazione con Mauro Silvestrini. Per conoscere le date e rimanere aggiornati, basta seguire i canali social di PoliedroCultura su Instagram e Facebook.

