Montone – Arte & Cura, al Chiostro di San Francesco le fotografie del progetto “Sono” 

Una mostra per raccontare il progetto di fototerapia “Sono”, svolto all’interno della Comunità terapeutica riabilitativa “Torre Certalda” della cooperativa sociale Asad.

Dal 2 al 14 agosto il Chiostro di San Francesco, a Montone, ospiterà i lavori realizzati con il potente linguaggio proiettivo della fotografia, usata nel progetto come mezzo di comunicazione per migliorare l’efficacia dei trattamenti nelle relazioni d’aiuto.

L’inaugurazione è prevista per domenica 2 alle ore 18, in mostra una serie di immagini in bianco e nero che raccontano più identità, diverse e uniche, ma ‘fatte’ di stesse emozioni. Un lavoro frutto di un percorso alla scoperta dell’agire fotografico, dove la fotografia emerge come strumento di indagine del proprio mondo emozionale e come modo per creare una cultura e un significato all’immagine. Su questa strada la macchina fotografica è diventata per i partecipanti un veicolo per raccontarsi, osservarsi e scoprirsi, fino ad arrivare ad una maggiore consapevolezza della propria identità.

I partecipanti al progetto hanno scelto la tecnica del ritratto fotografico che ha consentito di costruire la propria immagine dando al contempo la possibilità di rappresentare e rappresentarsi, per arrivare a vedere poi con occhi diversi.

La mostra, curata dall’Educatore professionale Samuele Burattini, dall’Arteterapeuta Luca Cerrao e dalla Psicoterapeuta Francesca Di Giovine, è promossa dal Comune di Montone, dall’associazione Umbria Film Festival, Asad e NetFo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati