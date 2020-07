Città di Castello: autovettura travolge su strisce pedonali pedone con passeggino bi posto, su posto 118 e vigili del fuoco

Alle ore 10:30 circa del 27 luglio 2020 su Viale Europa all’altezza dell’intersezione con via Bartali si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un autovettura condotta da un uomo di 60 anni, residente a Città di Castello di anni e pedone di sesso femminile, che conduceva passeggino biposto con due bimbi trasportati. Il veicolo procedeva su Viale Europa con direzione di marcia viale Morandi quando giunto in corrispondenza di impianto semaforico pedonale non ottemperava all’obbligo di fermarsi nonostante il semaforo proiettasse luce rossa fissa. Il pedone, in fase di attraversamento da sinistra a destra su apposite strisce pedonali secondo la percorrenza del veicolo, veniva caricato sul cofano motore e sbalzato a terra. I bambini sono rimasti legati all interno del passeggino che è stato sbalzato a circa 30 metri dall’attraversamento pedonale. Sul posto una pattuglia di polizia municipale per i rilievi del oltre al personale del 118 e ad una squadra dei vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati