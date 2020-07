Si è celebrato il primo matrimonio celebrato all’interno della Biblioteca comunale

Il primo matrimonio celebrato all’interno della Biblioteca comunale. Virginia Tarfanelli e Francesco Gustinicchi hanno pronunciato ieri il fatidico “si” nella sala conferenze “spazio 43” della Biblioteca Carducci (inaugurata lo scorso anno nel mese di Marzo) alla presenza dell’assessore alla Cultura, Vincenzo Tofanelli, che ha di fatto messo il sigillo istituzionale alla cerimonia con rito civile, la prima in assoluto post-Covid-19 e sopratutto la prima nello storico edificio resa possibile grazie alla

Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 20 aprile 2017 “Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni civili e sulla costituzione di unioni civili sul territorio di Città di Castello” che prevede anche la possibilità di individuare altri luoghi idonei alle celebrazioni (oltre a quelli già utilizzati) presso strutture private o di proprietà pubblica. “Non lo nascondo – precisa L’assessore Tofanelli – assieme agli sposi ai familiari ed amici ho condiviso l’emozione del ritorno in sicurezza alla normalità’ anche sul versante delle celebrazioni civili dopo l’emergenza Covid e la possibilità di farlo nella bellissima struttura polifunzionale della nuova biblioteca comunale. Una giornata importante prima di tutto per loro, gli sposi ovviamente ma per tutta la comunità tifernate che torna a riappropriarsi della normalità attraverso questi importanti momenti della vita condivisi in luoghi così suggestivi e storici”. A fare da sfondo alla giornata memorabile, le immagini dello Sposalizio della Vergine di Raffaello, mentre l’assessore Tofanelli affiancato dalla funzionaria e responsabile del servizio Anagrafe e Stato Civile, Daniela Salacchi e Thea Benedetti, ufficio cultura, stava per ultimare gli ultimi passaggi procedurali davanti agli sposi. Il primo di si della Fase3 nel palazzo della “lettura”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati