Monterchi a tanto pubblico per il concerto di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana 2020

Un pubblico numeroso ha partecipato sabato 25 luglio alsecondo concerto di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana 2020 Da Vivaldi-Mozart-Pachelbel-Bizet I celebri brani della Classica a Monterchi nella Piazza Umberto I. Ad esibirsi il Quartetto OIDA – Orchestra Instabile Di Arezzo composta da Lorenzo Rossi e Serena Burzi violini – ErkaCapanni viola Elisa Pieschi violoncello che con estrema bravura ha letteralmente catturato il pubblico. Presenti il sindaco Alfredo Romanelli e l’Assessore alle Politiche culturali Manuela Malatesta, che hanno aperto con questo appuntamento anche il Monterchi Festival con il direttore Valter Ligi. Catia Cecchetti organizzatrice dei Chiostri ha ringraziato l’amministrazione di Monterchi per questo concerto di notevole levatura apprezzato da un pubblico di estimatori. Il tutto si è svolto con le dovute misure di sicurezza previste dal protocollo Covid 19 in un clima d’estate e di bellezza architettonica. Il prossimo appuntamento si terrà a Città di Castello nel Chiostro del Museo Diocesano giovedì 30 luglio alle ore 21.00 dove grazie alla collaborazione con la Scuola comunale di musica “G. Puccini” di Città di Castello si esibiranno il Trio Musa con Mirco Taschini oboe – Edoardo Filippi fagotto Claudio Capanni clarinetto: La Musica per ricostruire – Gli effetti benefici dell’arte.

Si raccomanda la puntualità in quanto i posti saranno contingentati, per informazioni: 075 8554705 museo@diocesidicastello.it

