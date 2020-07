PD “dichiarazioni dell’assessore Coletto e sindaco Carizia su prosperius, destano forte preoccupazione”

A seguito delle dichiarazioni

dell’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto e del sindaco di

Umbertide, Luca Carizia, esprimiamo, unitamente al gruppo consiliare comunale del Partito democratico, forte preoccupazione per il futuro dell’Istituto Prosperius”. Così, in una nota, i consiglieri del Gruppo regionale Pd per i quali “il voto contrario espresso, in sede di approvazione del Bilancio, dal Sindaco di Umbertide e dal delegato Usl dell’Istituto altotiberino ha

da subito ingenerato forti preoccupazioni per il futuro della struttura socio sanitaria e dei suoi numerosi lavoratori”.

“Le risposte alle interrogazioni presentate in Regione ed in Comune – si legge nella nota-, finalizzate a comprendere l’indirizzo politico

gestionale di Regione, Usl e Comune di Umbertide, vedono trovare conferma di una situazione preoccupante che l’assessore Coletto non può nascondere dietro il richiamo alla normativa del ‘decreto Bindi’ risalente a 20 anni

fa”.

“Un timore – continuano i consiglieri Dem – che purtroppo trova

riscontro, se non certezza, oggi, nelle parole del Sindaco Luca Carizia che

afferma esserci per l’Istituto: ‘incertezza significativa della

continuità aziendale’, ma di fatto lo è nelle scelte del cda nell’ultimo

anno. Mancanza di dialogo e di confronto – commentano – hanno acuito le criticità presenti a fronte delle quali il gruppo consiliare del Pd di Umbertide ha chiesto di audire, in Commissione, Presidente e componenti del Collegio sindacale”.

“Quella dell’Istituto Prosperius – concludono i consiglieri regionali

del Pd – è una crisi che, nell’interesse di un intero territorio, dovrà

essere scongiurata attraverso il confronto non solo fra soci privati e

pubblici della struttura, ma anche con i rappresentati dei lavoratori, le

associazioni di categoria, per un costruttivo confronto politico-istituzionale a tutela dei lavoratori e di uno dei più importanti

presidi socio sanitari del centro Italia”.

