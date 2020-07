Le condoglianze del sindaco Bacchetta e assessore allo sport Massetti al Presidente Luigi Repace per la scomparsa della madre. Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport, Massimo Massetti hanno espresso il più sentito cordoglio e vicinanza al Dottor Luigi Repace, Presidente del Comitato Regionale Umbria Figc/Lnd per la scomparsa della madre, Maria Diano. “Carissimo Luigi ti siamo vicini in questo momento di profondo dolore per la perdita della amata madre. A nome di tutta la giunta e della comunità’ locale e sportiva le più sentite condoglianze”. Bacchetta e Massetti inoltre si fanno portavoce di tutte le società sportive del territorio accomunate nell’esprimere cordoglio anche loro al Presidente Repace “sempre presente in ogni occasione di promozione e valorizzazione dello sport, del calcio in particolare ad ogni livello”.

