Il nuovo presidente del Lions club Citta’ di Castello Host Marcello Fortuna ricevuto dal sindaco Luciano Bacchetta

Il sindaco, Luciano Bacchetta ha ricevuto presso la residenza mu-nicipale, Marcello Fortuna, il nuovo presidente del Lions Club Città di Castello Host, subentrato alla guida del service dopo il brillante mandato svolto dall’ormai Past Presidente, Roberto Masi. Nel corso del cordiale incontro il sindaco Bacchetta nel congratularsi con il neo-presidente ed augurare a lui, a tutti i soci e consiglieri buon la-voro, ha sottolineato “il ruolo importante svolto dal Lions in particola-re in questi mesi di emergenza a stretto contatto con le istituzioni, le strutture sanitarie e la comunità locale.” “Il Lions unitamente agli altri sodalizi cittadini ed associazioni di volontariato ha portato avanti in maniera talvolta commovente, spontanee iniziative di solidarietà concreta e vicinanza a coloro che in prima linea hanno combattuto la dura battaglia contro il Covid-19.” “La vostra presenza storica a Città di Castello, la tradizione e la lunga attività in ambito locale sempre vicina alle esigenze della popolazione ed in favore della promozione e valorizzazione dei beni artistico-culturali rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo della nostra realtà tiferna-te”. “Sono sicuro, conoscendola anche in altri versanti professionali ed apprezzando da tempo le sue doti umane e di attaccamento ai simboli cittadini – ha concluso il sindaco al termine dell’incontro con il neo-presidente Marcello Fortuna – che saprà fare bene anche su questo ambito dell’associazionismo a cui è stato chiamato al livello massimo di responsabilità”. Il Presidente, Marcello Fortuna, accom-pagnato dalla responsabile della Comunicazione, Marta Minciotti, ha confermato al sindaco di voler “continuare per la strada intrapre-sa, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra come strumento per raggiungere nel modo migliore gli obiettivi e le finalità dell’associazione, poiché frutto di dialogo, confronto e condivisione tra i soci. E ciò soprattutto – ha concluso Fortuna – in una realtà co-me quella del Lions Club Città di Castello Host che fa parte della nostra città in modo concreto e responsabile”.

