Al via i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport di Trestina, investimenti per 100 mila euro

“Nei prossimi giorni partiranno i lavori di ristrutturazione del palazzetto dello sport di Trestina con un investimento da parte dell’amministrazione comunale di 100 mila euro, che, nel solco di un’attenzione costante alla garanzia di servizi per la collettività adeguati in tutto il territorio, rappresenta un ulteriore e convinto sostegno a un movimento sportivo che nella zona sud è da anni protagonista di risultati importanti”. Il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Secondi annuncia così che l’impianto, compreso nell’immobile del centro polifunzionale di Trestina dove hanno sede anche i poliambulatori concessi in uso all’Usl Umbria 1 e la sede della delegazione comunale, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria al quale il Comune destinerà risorse proprie attraverso l’accensione di un mutuo con l’istituto per il credito sportivo, a valere sul bando “Sport missione comune” che consente il totale abbattimento degli interessi relativi al finanziamento. Gli interventi previsti riguarderanno la copertura, il lastrico solare, gli spogliatoi e l’area adibita alle attività sportive comprendente la palestra. “L’obiettivo – sottolinea Secondi – è di risolvere le problematiche dovute all’infiltrazione delle di acque meteoriche e all’umidità proveniente dal terreno sottostante, andando a ripristinare completamente la dotazione antincendio della struttura”. I lavori, affidati tramite gara alla ditta Leoedile di Pietralunga, consisteranno nella impermeabilizzazione del lastrico solare e nella sostituzione degli elementi di lattoneria danneggiati o ammalorati, nella sostituzione di alcuni infissi e nella mitigazione del fenomeno all’umidità di risalita. Contestualmente saranno eseguiti interventi di ripristino, sostituzione e riparazione di tutti gli elementi di finitura danneggiati e deteriorati. Si interverrà inoltre per sostituire i dispositivi a servizio dell’impianto antincendio e per la manutenzione dell’ingresso e della pavimentazione in legno della palestra

