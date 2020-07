Tanta gente in centri pee estate in citta: musica per le strade e piazze

Colori, luci, musica, spettacolo e tanta voglia di divertirsi in sicurezza rispettando le regole dei protocolli Covid. Ieri sera in centro storico tante persone, giovani e famiglie con il cartellone di Estate in città che ha proposto eventi itineranti all’insegna della musica e ballo in collaborazione con il Consorzio Pro Centro. Fino alle ore 24.00 le piazze e le vie principali del cuore della città hanno ospitato l’appuntamento con “Musica per le strade del centro”, nel quale musicisti e deejay sono stati protagonisti assoluti della tradizionale passeggiata in occasione dell’apertura serale dei negozi. I deejay in scena in piazza Matteotti, con Graziano e Nos; in piazza Fanti con Michele Fiorucci e Zoshi; in corso Vittorio Emanuele con Dj Unlimited e Double G.; in piazza del Garigliano con Kerobe e Jas On; in piazza San Francesco con Dj Unknown; in piazza Gioberti con Matteo Berrettoni; in via Mario Angeloni con Marco Bogliari; in piazza Garibaldi con Nuove Fameeye hanno fatto ballare tutti. In piazza Gabriotti spazio alla musica italiana d’autore con Andrea Bianchini Live Show. “Una formula vincente quella di abbinare alle bellezze del centro storico un programma variegato a portata di tutti dai giovani alle famiglie e turisti che propone musica e spettacolo con i negozi aperti per gli acquisti serali. Vedere tanta gente divertirsi e frequentare negozi e locali pubblici nel pieno rispetto delle regole ci spinge ancora ad andare avanti sul versante della valorizzazione dei nostri luoghi più belli e suggestivi.”, ha dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio, Riccardo Carletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati