Scomparsa del prof. Maurizio Calvesi, le condoglianze della fondazione Burri alla famiglia

A nome del Consiglio di Amministrazione e mio stesso esprimo partecipi condoglianze di tutta la Fondazione Burri alla consorte signora Augusta e a tutti i famigliari per la scomparsa del prof. Maurizio Calvesi, per anni autorevole Presidente di questa Istituzione. Al Maestro, per la sua vasta attività di saggista d’arte, di storico e di insigne docente e critico, che lascia importanti studi su protagonisti e differenti fasi storiche dell’arte italiana e internazionale, la Fondazione Burri rivolge il proprio deferente pensiero, memore della sua azione e del suo contributo a favore della vita e dell’attività dell’Istituzione.

Bruno Corà

Presidente Fondazione Burri

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati