Ieri pomeriggio intorno alle 18,15 in via costituzione a Sansepolcro, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli, un kangoo Renault ed una Kia. Nel sinistro la Kia ha urtato una cabina telefonica della Telecom, un pedone che stava transitando nelle vicinanza è rimasto ferito per i detriti sparsi durante l’impatto

