Lega Umbertide risponde al Pd: “Sul nido d’infanzia comunale solo bugie”

“Nel leggere le dichiarazioni del PD sul nido d’infanzia comunale, non sappiamo più se ridere o piangere. Nelle loro proposte e nei loro atteggiamenti non c’è nulla di costruttivo e lo diciamo con sincero rammarico, perché avremmo preferito interloquire, pur se da posizioni diverse, con chi ha a cuore Umbertide e gli umbertidesi. Invece non è così”: a dirlo sono il segretario della Lega Umbertide, Vittorio Galmacci e il capogruppo in consiglio comunale, Ettore Spatoloni.

“Quando il vizio di una becera, bugiarda e ottusa propaganda diventa la regola – affermano Galmacci e Spatoloni – il risultato è che poi si partoriscono comunicati che sono il trionfo dell’ipocrisia. Il PD con quanto scritto sul nido d’infanzia comunale, ci ricorda ancora una volta che è senza vergogna, ma noi questo già lo sapevamo, come anche la stragrande maggioranza degli umbertidesi”.

“Non c’è quindi bisogno di aggiungere altro a questa storia – continuano – se non che il nido comunale si ricostruirà perché questa amministrazione lo vuole con tutte le sue forze, consapevole dell’importanza che riveste per Umbertide un investimento del genere. Si chiama senso di responsabilità”.

“Ma soprattutto – concludono – il nido d’infanzia, non avrà bandierine di sorta a contraddistinguerlo, come vorrebbe il Pd, perché il nostro asilo sarà la casa di tutti i bambini e delle loro famiglie, cifra di una comunità unita che rigetta egoismi e personalismi, e che si vergogna di chi, senza pudore, specula su argomenti che in questo particolare frangente, dovrebbero unire e non aumentare “appetiti” di sorta, gli stessi appetiti che hanno portato al commissariamento del nostro comune. Veramente un cattivo esempio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati