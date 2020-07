“La lezione di Silvana”: giovedì 30 luglio la presentazione del libro “il tuo sorriso ribelle” fa tappa a Sansepolcro

La presentazione del libro “Il tuo sorriso ribelle” scritto da Fabrizio Paladino e dedicato a Silvana Benigno andrà in scena anche a Sansepolcro nella suggestiva piazza Garibaldi, nel centro della città pierfrancescana. L’appuntamento è per il prossimo GIOVEDI’ 30 LUGLIO dalle ore 21,30. “La lezione di Silvana” è il titolo scelto per l’iniziativa che prevede una serata tra musica, solidarietà e prevenzione nella lotta contro il cancro insieme a esperti e personaggi capaci di infondere un grande messaggio di forza, prendendo spunto dall’esperienza che ci ha donato mamma-coraggio. Nei prossimi giorni è attesa l’adesione anche di alcuni ospiti importanti, pure dello sport, proprio per dare ulteriore significato a un momento molto atteso dai biturgensi. Visto il successo avuto di recente a San Giustino, anche nell’occasione del 30 luglio è prevista la partecipazione straordinaria di Laureta Hoday, concertista e docente violino di Novamusica che renderà oltremodo speciale l’evento che vede il patrocinio del Comune di Sansepolcro e di Progetto Valtiberina, associazione che si è rivelata, al pari dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Cornioli, estremamente sensibile rispetto al messaggio che l’autore vuole ancora inoltrare grazie alla storia di Silvana. Condurrà la serata, come ormai è di consueto durante la presentazione del libro, Moira Lena Tassi, che peraltro sta preparando altre sorprese che renderanno ancora speciale questo appuntamento di fine mese. L’ingresso ovviamente è libero e saranno rispettate tutte le norme anti-Covid.

Sansepolcro, 23 gennaio 2020

