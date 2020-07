Emesso l’avviso pubblico di selezione per progetti finalizzati a vita indipendente in favore delle persone con disabilità

Come capofila della Zona Sociale 1, il Comune di Città di Castello ha emesso l’avviso pubblico di selezione per accedere ai contributi finalizzati all’attuazione di progetti per la vita indipendente a favore delle persone con disabilità del comprensorio dell’Alta Valle del Tevere. Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020, attraverso l’asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità di investimento 9.1 – R.A. 9.2, l’intervento è rivolto ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti a Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga San Giustino e Umbertide, che si trovino in condizione di accertata disabilità e abbiano un ISEE d’importo pari o inferiore ad 35 mila euro, in corso di validità secondo la normativa vigente. Possono presentare domanda anche le persone di età inferiore ai 18 anni, e comunque non inferiore a 16 anni, nell’ipotesi in cui l’istituto scolastico frequentato conceda la possibilità di effettuare uno stage formativo-lavorativo al fine di concludere il percorso scolastico, e le persone di età superiore a 64 anni, qualora abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la “vita indipendente” ed esso sia ancora in corso. Il termine ultimo per il deposito dell’istanza con la proposta progettuale per la vita indipendente e la relativa richiesta di contributo è venerdì 4 settembre 2020. Le domande potranno essere presentate a mano, via raccomandata o tramite Pec presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente. L’obiettivo è di assicurare alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri cittadini attraverso la piena inclusione all’interno della società, favorendone lo sviluppo progressivo dell’autonomia. Al fine di supportare le persone con disabilità nella definizione e nella realizzazione di progetti personalizzati il Comune di Città di Castello ha stipulato una convenzione con l’Agenzia per la Vita Indipendente Umbria per l’attivazione di un presidio territoriale attraverso il quale pianificare una proposta di intervento, effettuare gli adempimenti burocratico-amministrativi, gestire l’affiancamento di un assistente personale e conoscere tutti i servizi e le agevolazioni a disposizione. Per informazioni è possibile rivolgersi via mail al presidio territoriale della Zona Sociale 1 all’indirizzo zonasociale1@aviumbria.org o direttamente all’Agenzia per la Vita Indipendente Umbria, ai numeri di telefono 0744.1950849 e 393.9881273, oppure all’indirizzo di posta elettronica cpa.umbro@aviumbria.org. Sul portale web del Comune di Città di Castello è possibile consultare l’avviso pubblico al seguente indirizzo: https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_535434_0_1.html.

