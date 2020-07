Consegnati i riconoscimento ai diplomati con il massimo dei voti. Sindaco e Assessore “il covid non fermerà la scuola”

Nonostante quasi la metà dell’anno scolastico sia stato vissuto a distanza, il comune di Città di Castello non ha voluto rinunciare alla consegna degli attestati di merito per gli studenti tifernati che hanno superato gli esami di stato di terza media e la maturità con il massimo dei voti. Sul cortile di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore ai Servizi educativi Rossella Cestini hanno accolto studenti e famiglie, ricordando come “l’Amministrazione stia lavorando per l’inizio del nuovo anno scolastico in molte direzioni, applicando le indicazioni e le linee guida scaturite dall’Emergenza Covid 19 ma allo stesso tempo cogliendo questa avversità come un’occasione per qualificare il modo permanente gli ambienti di apprendimento e l’edilizia. La scuola è in cima alle priorità per l’ente locale, che nei prossimi mesi ha programmato interventi strutturali in otto scuole per un investimento di circa 6 milioni di euro. Questo è uno dei modi più efficaci per sostenere la scuola pubblica, il diritto allo studio e alla formazione. Un investimento per il futuro che ha come perno i nostri giovani. Per questo non abbiamo voluto rinunciare alla cerimonia di consegna dei diplomi di merito e seppure rivista e corretta per le misure di stanziamento sociale oggi siamo qui a complimentarci con questi giovani promettenti e volenterosi, che hanno compreso l’importanza di studiare per realizzare i propri sogni e i propri progetti”. All’iniziativa erano presenti i dirigenti delle scuole coinvolte. Gli studenti a cui è stato consegnato l’attestato sono: per il Liceo Economico e Socio Pedagogico San Francesco di Sales Gian Rodrigo Bassini. Per la scuola media D. Alighieri-G. Pascoli”: Bianca Baldicchi, Bendetta Berliocchi, Caterina Carletti, Ilaria Conti, Maria Vittoria Meozzi, Maria Vittoria Nardini, Veronica Picchi, Bendetta Radicchi, Giada Rondina, Viola Boschi, Aurora De Silvestri, Elisabetta Granci, Elia Lazzari, Anna Elettra Manfucci, Linda Marinelli, Alessandro Bellani, Annalisa Carbini, Davide Godioli, Sara Ramau, Francesco Urbanelli, Alessia Barbarisi, Diego Braganti, Aurora Magnanelli, Angel Omofomwan, Giorgia Polenzani, Annalisi Belli, Linda Chiarioni, Irene Mancini, Chiara Mannarelli, Michele Marinelli, Alessandro Polenzani, Serena Romeggini, Lorenzo Baldacci, Anita Bianconi, Anna Colcelli, Elisa Coltrioli, Sofia Manganelli, Tomaso Balini, Tommaso Dal Monte, Matteo Cuccarini, Tommaso Marioli. Wisal Moussa, Angelica Carloni, Elisa Foiani, Anastasia Minciotti, Sofia Pasqui, Linda Pauselli, Leonardo Rezzisi, Letizia Boldrini, Margherita Castori, Emma Fortuni, Arianna Guarini, Salsabil Haj Manbrouk, Nina Orazi, Alessia Skora, Letizia Tarducci, Benedetta Birettoni, Alessandro Del Corto, Camillo Galletti, Alessandro Pasquetti, Davide Remedia, Nicol Zavagno. Per l’istituto comprensivo Alberto Burri di Trestina Cristian Agri, Giulia Balducci, Anita Cavalaglio, Veronica Ceccagnoli, Cesare Palleri, Angelica Sensidoni, Tommaso Silvestrelli, Sara Stagi. Per l’istituto comprensivo L.Da Vinci di San Giustino Angela Carletti, Matilde Coltrioli. Marco Buttarini. Per l’istituto tecnico Franchetti-Salviani Riccardo Moretti, Alice Perugini, Lorenzo Bucci, Gabriele Enrico Torre, Margherita Casacci, Chiara Chimenti, Leonardo Radicchi, Silvia Albi Bachini Conti, Matteo Stefano, Lisa Menghi, Gaia Migliarotti, Giulia Torrioli. Per l’istituto Patrizi-Baldelli-Cavallotti Serena Baldicchi, Alessandro Celeschi, Lorenzo Citti, Davide Ciotti, Hamza Benichou, Aurora Simoni, Giacomo Dini. Per l’istituto di istruzione superiore liceo Città di Piero di Sansepolcro Giulia Ripi, Francesca Fascella, Giorgia Lauri, Alessia Mariotti, Cristina Lombardi. Per il liceo Plinio il Giovane Allessio Belardinelli, Francesco Cecci, Raffaele Matteo Damiano, Marco Martinelli, Filippo Rossi, Andrea Volpi, Giulia Ciribilli, Matteo Faloci, Aurora Fiorini, Marta Gustinucci, Maria Chiara Primavera, Matilde Ricci, Gabriele Bartolini, Francesco Carlicchi, Gabriele Coltrioli, Giovanni Fiorucci, Giulia Lucaccioni, Elisa Mastrangeli, Alice Nataloni, Alessia Perugini. Per l’Istituto di istruzione superiore Campus L. Da Vinci di Umbertide Angelica Cinquilli, Anna Monini, Matteo Norgiolini, Riccardo Peli, Samuele Polenzani,

CDCNOT/2020/22/COMINLINEA/295/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati