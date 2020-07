Venerdì nuovo intervento di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione in tutto il territorio comunale

Nella giornata di venerdì 24 luglio sarà eseguito un nuovo intervento di disinfestazione dalle zanzare in tutto il territorio comunale di Città di Castello, nell’ambito della program-mazione mensile prevista fino a ottobre. Il trattamento sarà effettuato mediante l’inseri-mento di prodotti antilarvali nei tombini, nelle forazze e nelle caditoie per evitare il prolife-rare delle zanzare. A differenza dell’azione con sistemi nebulizzanti, l’intervento è mira-to alle larve di zanzare che proliferano nei ristagni di acqua, rispetto ai quali i cittadini sono tenuti a ottemperare a quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n.279 del 23 aprile 2020 sulle misure preventive contro questi insetti. Contestualmente sarà effettuato an-che un intervento di derattizzazione, che, nell’ambito dell’abituale programmazione, inte-resserà tutto il territorio comunale. Entrambi i trattamenti saranno eseguiti dagli addetti della società Quark, affidataria del servizio disinfestazione e derattizzazione per conto del Comune di Città di Castello.

