“Luca Ciavattini, nuovo referente giovanile per la Valtiberina e responsabile della comunicazione del movimento Lega Giovani per la Provincia di Arezzo”

L’impegno politico dei nostri giovani in tutta la provincia di Arezzo è cresciuto enormemente negli ultimi anni, prova del fatto che la Lega è un Movimento Politico vicino ai cittadini e sensibile alle priorità della gente, così come dimostrato dal grande successo a livello nazionale, evidenziato dai diversi sondaggi che danno la Lega come primo partito.

È proprio grazie a ciò che un sempre maggior numero di ragazzi e ragazze partecipano attivamente alle nostre iniziative politiche, rispecchiandosi nelle tematiche e nelle proposte del nostro segretario Matteo Salvini. Il nostro partito dà sin da subito ai nostri ragazzi piena fiducia e aiuto nello svolgere con passione, coraggio e impegno l’attività politica sia a livello locale che nazionale, proprio perché siamo consapevoli che i nostri giovani diventeranno la futura classe dirigente di questo paese.

Anche in Valtiberina con molto impegno e dedizione i nostri ragazzi hanno raggiunto obbiettivi e risultati importanti, e proprio per questo è con enorme piacere che ho deciso di nominare ufficialmente Luca Ciavattini come referente giovanile della Valtiberina Toscana e responsabile della comunicazione del movimento Lega Giovani per la Provincia di Arezzo. Luca è un giovane militante natio di Sansepolcro che sin da subito ha dimostrato un forte impegno nella politica locale e nazionale, con una costante partecipazione ai nostri gazebo e alle nostre manifestazioni, oltre ad aver svolto e svolgere tutt’ora un importante lavoro organizzativo e gestionale delle comunicazioni del nostro movimento giovanile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati