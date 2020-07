Esclusivo: Bilancio Comune Città di Castello, durissimo botta e risposta tra Sassolini e Tofanelli

Bilancio condiviso tra maggioranza e opposizione? i buoni propositi mostrati dagli attori in campo, nel periodo più critico del lock down causa pandemia Covid 19, si sono sciolti come neve al sole, in questa calda estate 2020. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, lasciano la sede del parlamentino tifernate in segano di protesta al momento del voto “denunciando” una mancanza “assoluta” di concertazione tra le parti. Tra le accuse, quella che la Giunta abbia portato in consiglio un documento già confezionato e solo da votare. Accuse rispedite al mittente in primis dall’Assessore al ramo Tofanelli, che parla di assoluta condivisione tra i partiti e di una scelta “incomprensibile” e fuori luogo, visti i tempi, da parte di alcune minoranze.

