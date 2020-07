Domani torna “estate in città”: l’appuntamento è con “Musica per le strade del centro

Serata per gli appassionati di musica e ballo nel programma di domani, giovedì 23 luglio, di Estate in Città, il cartellone di eventi promosso dal Comune e dal Consorzio Pro Centro. Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 le piazze e le vie principali del cuore della città ospiteranno l’appuntamento con “Musica per le strade del centro”, nel quale musicisti e deejay saranno protagonisti assoluti della tradizionale passeggiata in occasione dell’apertura serale dei negozi. I deejay saranno in scena in piazza Matteotti, con Graziano e Nos; in piazza Fanti con Michele Fiorucci e Zoshi; in corso Vittorio Emanuele con Dj Unlimited e Double G.; in piazza del Garigliano con Kerobe e Jas On; in piazza San Francesco con Dj Unknown; in piazza Gioberti con Matteo Berrettoni; in via Mario Angeloni con Marco Bogliari; in piazza Garibaldi con Nuove Fameeye. In piazza Gabriotti sarà protagonista la musica italiana d’autore con Andrea Bianchini Live Show.

