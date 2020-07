Nei giorni scorsi, al Centro San Francesco di Umbertide il Congesso della Condotta Slow Food Alta Umbria

Dopo le celebrazioni per il decennale del Mercato della Terra di Umbertide, orgoglio e fiore all’occhiello di Slow Food Alta Umbria,che dimostra concretamente come il rapporto tra piccoli produttori locali può generare processi virtuosi sulla strada della reale valorizzazione delle produzioni locali nel pieno rispetto dell’ambiente, si è svolto presso il Centro San Francesco di Umbertide il Congesso della Condotta Slow Food Alta Umbria che comprende i territori di Città di Castello-Gubbio ed Umbertide. A conclusione dei due mandati il Fiduciario Marino Marini unitamente al Segretario della Condotta Stefano Tonanni hanno svolto le relazioni specifiche ai numerosi intervenuti all’assise. Marini ha messo in evidenza il lavoro svolto ed il notevole impegno della Condotta che opera con risultati più che lusinghiere .L’Alta Umbria ha nelle sue realizzazioni ,concretizzate nel solco della mission internazionale di Slow Food: un Mercato della Terra settimanale il sabato mattina ad Umbertide, due Presidi: Mazzafegato e Vinosanto affumicato dell’Alto Tevere, due comunità del Cibo:i Mille e la Comunità dei produttori di vinosanto,gruppi operativi di soci che operano come estensori delle Guide tematiche del Slow Food :Guida delle Osterie e Slow Wine. Marini ha anche evidenziato il notevole lavoro svolto dalla Condotta nell’ambito didattico e della formazione dei giovani studenti illustrando le numerose iniziative svolte all’interno di scuole ed istituti anche di caratura non solo locale ma anche in ambito regionale, Università in primo luogo. Tonanni ha descritto la situazione economica e gli investimenti operativi che la Condotta ha fatto nell’anno trascorso. Dopo le approvazioni di rito ed il ricco dibattito che i soci hanno svolto e che come tema comune ha avuto il ringraziamento a Marino Marini e Tonanni per l’ottimo lavoro svolto,succesivamente si è passati al rinnovo delle cariche sociali con la nomina dei componenti del Comitato di Condotta che è stato formato con attenzione particolare ai giovani ,anche come investimento per il futuro, il Comitato di Condotta verrà affiancato dai responsabili dei gruppi che operano nel territorio della Condotta.I neo eletti hanno immediatamente proposto, con convocazione informale,il nome della nuova Fiduciaria, la socia Roberta Nanni . La proposta è stata accettata all’unanimità per acclamazione anche dal’Assemblea Congressuale. Roberta accettando la nomina ha chiesto la collaborazione di tutti evidenziando il lavoro necessario da svolgere per concretizzare i progetti gia in campo come: la riapertura del Mercato della Terra a Città di Castello, il riconoscimento quale Presidio della Pesca di Montecorona , l’apertura del Museo stabile del Vinosanto e molto altro ancora. Al Congresso era presente, oltre che come socio dell’Alta Umbria ,in rappresentanza della struttura regionale di Slow Food Umbria il Consigliere Nazionale Sergio Consigli che oltre ringraziare fraternamente il past-fiduciario Marini e Tonanni ha fatto i più fervidi auguri alle neo eletta Fiduciaria Roberta Nanni.

