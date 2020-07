Sansepolcro: trasporto scolastico, domande entro il 10 agosto

Sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico nel Comune di Sansepolcro per gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato dal sito www.comune.sansepolcro.ar.it nell’Area tematica “Scuola ed istruzione” alla voce “Trasporti” o ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in Piazza Garibaldi 3.

La domanda deve arrivare all’Ufficio Protocollo del Comune tramite consegna a mano o via pec a protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it entro il 10 agosto.

Nel caso il numero delle richieste superi quello dei posti disponibili, verranno redatte graduatorie suddivise per tratte di percorrenza. Eventuali domande pervenute dopo il 10 agosto, saranno accettate solo se ciò non comporterà variazioni delle tratte o aumento dei Km di percorrenza e se saranno ancora disponibili posti nei bus.

Per informazioni, rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30 ai seguenti numeri: 0575732257 – 0575732449 – 0575732231 oppure di persona su appuntamento.

L’Ufficio precisa che l’organizzazione del servizio potrebbe subire variazioni in relazione all’emergenza Covid.

