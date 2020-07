Mense e trasporto scolastico: per vecchi e nuovi utenti, domande online entro il 14 agosto

Sono aperte le iscrizioni per i servizi scolastici di ristorazione e trasporto del comune di Città di Castello per l’anno 2020/2021. Lo rende noto l’assessore ai Servizi educativi Rossella Cestini, sottolineando come “questo passaggio è fondamentale per pianificare l’organizzazione in presenza della scuola a partire dal prossimo 14 settembre. Stiamo lavorando su tutti i fronti a questo nuovo inizio, che assomma alle incombenze ordinarie anche un surplus di gestione nella logistica delle sicurezza fin dagli asili nido e nella nuova concezione degli spazi e della relazione dentro le scuole. Noi siamo certi e lavoriamo con questa prospettiva che la scuola riaprirà in presenza e aprire le iscrizione ai servizi significa che vogliamo farci trovare pronti quando sarà il momento. Cogliamo virtù e potenzialità della didattica digitale ma non auspichiamo che la didattica a distanza sia riproposta come modalità nell’immediato. Famiglie, genitori e studenti hanno bisogno di scambiare esperienze e di tornare ad una forse correggibile ma sana normalità scolastica. Mensa e trasporti ne fanno parte e per questo abbiamo aperto le iscrizioni, che quest’anno sono completamente digitalizzate. Il servizi interessano circa 2300 famiglie che potranno completare la domanda dal proprio tablet, pc o smartphone, con un risparmio di tempo e spostamenti”.

Come fare per iscriversi. In primo luogo le iscrizioni si effettueranno on line, collegandosi a http://www3.cdcnet.net/pinguino_cdc/PortalePinguino.aspx. I nuovi iscritti dovranno procedere all’iscrizione on line sul portale e quindi al pagamento della quota per la ristorazione on line; per il trasporto scolastico invece procederanno solo all’iscrizione e per il pagamento dovranno attendere una email di conferma. Chi è già utente, ed è in regola con i pagamenti, deve solo confermare on line l’iscrizione alla ristorazione e al trasporto, pagando la quota on line. L’iscrizione va fatta o confermata entro il 14 agosto 2020. Sono a disposizione, per supporto, i seguenti recapiti: 075 8529207 – 075 8529389 – 075 8529390. Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00. Si raccomanda il massimo rispetto della scadenza sopra indicata, per consentire, all’ Amministrazione una precisa ed adeguata programmazione dei servizi. Per le conferme pervenute in ritardo non viene garantito l’avvio del singolo servizio e nei tempi stabiliti. Per la ristorazione scolastica le quote a carico dell’utenza sono differenziata a seconda dei giorni di utilizzo. Il costo del pasto standard è di 3,80 euro ma ci sono regolazioni sulla base dell’Isee e del secondo figlio. Per il terzo figlio il servizio è gratis. Per il trasporto scolastico le quote a carico dell’utenza sono ancora più differenziate. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare parzialmente o non attivare i servizi, in relazione alle compatibilità con l’organizzazione scolastica post COVID-19, nonché alle disponibilità finanziarie. Naturalmente in questo caso i cittadini saranno rimborsati delle quote versate per l’accesso ai servizi.

