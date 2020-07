Estate in città: Burattini, note al campanile e DJ set, nel programma del 21 luglio

Entra nel vivo Estate in città 2020 a Città di Castello con tre appuntamenti in questa settimana. Il primo è con Politeater Burattini & co che presenta ai Giardini del Cassero Bertoldo testa di legno, in programma martedì 21 luglio 2020. Mercoledì 22 luglio Stefano Francoia Reading & music per Note al campanile con visita. Giovedì Dj 23 luglio set per le strade del centro storico con Andrea Bianchini in Live Show in Piazza Gabriotti. Tutti gli eventi iniziano alle 21,30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati