Elda Rossi nell’Ufficio di Presidenza del Centro pari opportunità della Regione Umbria

Elda Rossi, già candidata nella lista di Tiferno Insieme per le elezioni comunali del 2016 e nella lista di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali del 2019, è stata eletta nell’Ufficio di Presidenza del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria. Nominata nel CPO su designazione della maggioranza di centrodestra regionale è stata eletta lo scorso 17 luglio come Consigliere segretario del Centro medesimo entrando quindi nell’Ufficio di Presidenza I Gruppi consiliari di Tiferno Insieme e di Fratelli d’Italia nel congratularsi con Elda per il prestigioso incarico sono certi che la sua azione non si limiterà ad essere un riconoscimento, per quanto importante, per il territorio altotiberino ma incarnerà un’azione politica di superamento delle vecchie linee post-ideologiche privilegiando la valorizzazione dell’universo femminile legate ai talenti e ai carismi che una donna sa esprimere nell’ambito del diritto naturale e conculcati da ideologie relativistiche e falsamente emancipatrici

