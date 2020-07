Bilancio comunale a Città di Castello, clamorosa protesta di parte delle opposizioni

Il bilancio varato dalla maggioranza, non piace a parte delle opposizioni, che criticano duramente l’atteggiamento ostile e vessatorio sul, fronte fiscale verso cittadini e imprese, da parte della Giunta Bacchetta. “Abbiamo assistito ad un vero e proprio bagno di sangue, con un incremento della tassazione verso cittadini e imprese, nel bilancio appena approvato dall’amministrazione comunale” esordisce così il capogruppo di Forza Italia Cesare Sassolini “i buoni propositi, palesati dal Governo cittadino, durante la pandemia sono stati completamente disattesi, dirò di più. Questa volta a pagare sono le famiglie con un reddito più basso nessun semestre bianco, nessuna moratoria, si pensa solo a vessare famiglie e imprese, servono soldi per far girare la macchina, quindi niente sconti. Stiamo assistendo ad un vero e proprio “stillicido”, a cui questa amministrazione non ha nessuna intenzione di porre fine. Potevano esserci delle vie d’uscita magari con un intervento di So.ge.pu che poteva trasferire, parte degli utili, per abbassare la pressione fiscale” prosegue Sassolini “ma si sa, quei soldi servono per finanziare eventi vari a cui non si può rinunciare. Questa Giunta, che tanto ha promesso verrà giudicata tra pochi mesi” conclude Sassolini “mai come ora serve cambiare, dobbiamo porre in atto un circolo vizioso che porti ad un vero e profondo cambiamento. Serve che i nostri concittadini capiscano che la riprese del nostro tessuto economico e sociale passa anche da una discontinuità sul fronte di chi amministra il bene pubblico.

