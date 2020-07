Tornano i turisti e tanti tifernati in centro: Carletti “Segnali positivi”

Si sono rivisti diversi turisti, visitatori e tanta gente in centro per il ritorno di Retrò, lo storico “mercatino” che da tanti anni caratterizza ogni terza domenica del mese. Il numero telefonico di riferimento della manifestazione è stato letteralmente preso d’assalto da richieste di ulteriori e potenziali espositori e di tanti turisti che attraverso Retrò hanno deciso di visitare la città. La fase3 di questa importante rassegna, dopo l’emergenza da Covid-19, si è aperta all’insegna dei grandi numeri, con circa 120 espositori, e della maggiore superficie mai occupata nel centro storico dalla manifestazione, che si è dislocata su piazza Garibaldi, piazza Matteotti, corso Cavour e piazza Fanti, nel pieno rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus. “Siamo soddisfatti per questo test superato con grande apprezzamento da parte dei numerosi turisti e visitatori ed anche dei tifernati che sono tornati con curiosità in centro per questa ripartenza nel segno della fiducia e dell’entusiasmo da parte dei collezionisti, degli hobbisti e dei rigattieri, che, dopo mesi di interruzione, hanno fatto a gara per prenotare uno dei posti disponibili per la prima edizione mensile di Retrò dopo il lockdown per il Covid-19”, ha dichiarato l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti, che ha tenuto a precisare per la buona riuscita dell’evento la sinergia “fra il comando della Polizia Municipale e l’ufficio commercio e turismo che ha garantito la disposizione degli espositori, completamente all’aperto, all’insegna della massima ampiezza possibile in considerazione del doveroso rispetto delle distanze”. “Per la città ed il centro storico – ha concluso Carletti – quella di oggi è stata davvero una giornata bella e importante, con la vitalità data alle nostre piazze dalla presenza di tanti espositori, che hanno fatto da traino anche per i tifernati da sempre affezionati a questo mercato, e i turisti che stanno tornando a visitare il nostro territorio, impreziosito tra l’altro da pochi giorni dalla presenza di una nuova pretigiosa struttura ricettiva nell’ex camping La Montesca che sta catalizzando interesse di tanti appassionati delle vacanze verdi in un ambiente unico ed incontaminato”.

