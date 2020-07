Montone – L’allegria dell’Orchestra Casadei accende l’estate del Borgo. Giovedì 23 luglio musica e spettacolo nel Parco della Rimembranza

L’orchestra più famosa d’Italia nel Borgo umbro tra i più belli d’Italia.

Riparte da Montone il tour di Mirko Casadei, con una serata di grande musica, spettacolo e intrattenimento per tutti.

L’appuntamento immancabile è per giovedì 23 luglio nella suggestiva location della Rocca di Braccio Fortebraccio, nel Parco della Rimembranza, alle ore 21.

Sul piccolo e delizioso Borgo medievale si accenderanno così i riflettori di un evento inedito e attesissimo, che vedrà arrivare non solo visitatori da molte regioni italiane, ma anche una troupe televisiva dalla Germania, per documentare il primo concerto dopo il periodo di lockdown.

“In un momento così particolare abbiamo voluto dare un segnale inequivocabile, per voltare pagina scegliendo la positività, l’ottimismo e, soprattutto, proporre un momento per stare insieme e vivere il nostro Borgo con la dovuta sicurezza e serenità – commentano il sindaco Mirco Rinaldi, il suo vice Roberta Rosini e l’assessore Sara Volpi, che hanno fortemente voluto la realizzazione dello spettacolo –. Ovviamente tutto sarà organizzato nel rispetto delle attuali normative, che prevedono misure di accortezza e sensibilità, ma non vietano certamente una bella serata sotto le stelle con uno spettacolo di grande livello”.

La proposta estiva per rilanciare il turismo del territorio non prevede solo musica d’ascolto. Per l’occasione, saranno allestite postazioni gastronomiche di street food che permetteranno di godersi una passeggiata tra i vicoli di Montone, gustando prelibatezze locali a km zero in attesa dell’inizio dello spettacolo.

Per assistere all’evento, con posti seduti e numerati, è necessaria la prenotazione al numero 349 1323709.

