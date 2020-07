Domani al via “scienza al sacco”, il ciclo di appuntamenti estivi per famiglie e bambini promosso dal museo Malakos

Con la giornata-evento di domani, domenica 19 luglio, prende il via il ciclo di appuntamenti estivi dal titolo “Scienza al sacco”, attraverso i quali il Museo malacologico Malakos offrirà presso il Polo Museale di Garavelle laboratori scientifici, attività ricreative, letture e storytelling riservati alle famiglie con bambini. “Il mare a Castello” è il tema che verrà sviluppato per tutta la giornata, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, con attività per bambini e adulti, nel rispetto delle norme finalizzate al contenimento dell’emergenza da Covid-19. Si comincerà dalle ore 11.00 alle ore 12.00 con il laboratorio “Nelle profondità dei mari” per bimbi e famiglie da 6 a 12 anni. Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 è prevista la pausa pic-nic (con cibo da portare da casa, acqua compresa), con il Tinkering Lab e il Book Point a disposizione dei partecipanti. Il programma riprenderà alle ore 15.00 con “La Bottega delle Storie + Lab!” e dalle ore 16.00 si svolgeranno in contemporanea il laboratorio per bambini “Curiosità dal mondo marino” e il laboratorio per adulti “Il viaggiatore con il Baule”, che sarà curato dal direttore scientifico del museo Gianluigi Bini. A seguire relax in libertà per tutti negli spazi esterni del polo espositivo, con conclusione delle attività alle ore 18.00. Sarà possibile partecipare a tutti gli eventi del programma al costo di 10 euro a persona, fino a un massimo di 30 euro a famiglia. L’acquisto di un biglietto darà diritto a due ingressi al museo nell’arco della settimana. La partecipazione al solo laboratorio per adulti “Il viaggiatore con il Baule” potrà avvenire con biglietto dal costo di 6 euro a persona, comprensivo di tagliando di ingresso al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 349.5823613. I prossimi appuntamenti con “Scienza al sacco” sono in programma nelle domeniche del 2,9,16 e 30 agosto e domenica 6 settembre, con il medesimo programma e prenotazioni dal martedì precedente.

