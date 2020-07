Commissione Controllo e Garanzia” Arcaleni e Arcaleni (Castello Cambia) “Masciarri, la democrazia si pratica, non si predica”

“La lunga risposta della consigliera Masciarri, nonché vicepresidente attualmente in carica della Commissione Controllo e Garanzia, malgrado i toni piccati non riesce a rispondere alla nostra semplice richiesta poichè non spiega affatto i motivi della mancata convocazione da oltre un anno della Commissione stessa: sa benissimo infatti che dalla data delle dimissioni della presidente ( Innocentini, Lega) spetta a chi ricopre il ruolo di vice farlo. E ciò non è avvenuto, malgrado le molteplici nostre richieste, sia informali che nell’ambito del Consiglio.

Invece di rimpallare le proprie responsabilità, potrebbe far finire questo stallo indecente che nulla a che fare con la democrazia e la trasparenza che questa maggioranza afferma, ma solo a parole.”

