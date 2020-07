Ci ha lasciato Adolfo Scarscelli, “ Dodo”, per oltre mezzo secolo titolare della storica ferramenta in centro

Una presenza storica, un pezzo della città, della comunita’ tifernate che ha caratterizzato per oltre mezzo secolo la vita quotidiana di tante famiglie con il sorriso, la simpatia e la competenza nel suo lavoro di commerciante che amava tanto e condivideva assieme alla sua famiglia. Adolfo Scarscelli, “ Dodo” per tutti, dietro al bancone della sua ferramenta dagli anni cinquanta ad oggi ha dispensato consigli e aneddoti fra un acquisto e l’altro. Da lui si trovava tutto quello che occorreva in casa a partire dalle chiavi o piccoli attrezzi di utensileria. Nel suo negozio in corso Vittorio Emanuele chiunque aveva ogni risposta alle piccole emergenze quotidiane. Con il

Dodo se ne va un pezzo della Città di Castello di grande impatto sociale che ricorderemo sempre con affetto e senso di gratitudine. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta e dall’assessore al Commercio e Turismo, Riccardo Carletti in riferimento alla scomparsa all’età di 91 anni, di Adolfo Scarscelli, “Dodo”, storico commerciante tifernate.

