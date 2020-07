San Giustino – Ultimi giorni prima della pausa estiva per ‘ETitelefonoacasa’

Ultimi giorni prima della pausa estiva per ‘ETitelefonoacasa’, il servizio gratuito realizzato dalle associazioni MEDEM e ASTRA APS, sostenuto, tra le altre, anche dall’Amministrazione comunale di San Giustino. Obiettivo del progetto è quello di fare compagnia a bambini e adulti, portando un pizzico di magia attraverso il filo del telefono o lo smartphone. A San Giustino il servizio è iniziato mercoledì 17 giugno ed è ancora possibile prenotare, fino al 31 luglio, diversi servizi telefonici, effettuati da una squadra di lettori. Si può richiedere, per sé o per altri, la lettura al telefono di favole, poesie e racconti, oppure inviare una sorpresa a qualcuno, magari per particolari ricorrenze.

“Tante persone – commenta l’assessore comunale alla cultura, Milena Crispoltoni – hanno già usufruito del servizio e il riscontro avuto è decisamente sopra le aspettative. Dopo la pausa del mese di agosto, il servizio, al quale possono accedere tutti i cittadini, riprenderà a settembre”.

