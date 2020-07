Pietralunga – Riqualificati gli spazi verdi di Candeleto Si torna a vivere un importante luogo all’aperto grazie alla collaborazione tra Comune e Agenzia Forestale

A Pietralunga sono terminati i lavori di riqualificazione degli spazi verdi situati nella zona di Candeleto.

Gli interventi, realizzati dal Comune insieme all’Agenzia Forestale regionale, hanno comportato una serie di opere di sistemazione su tutta l’area interessata, abbellita anche con nuovi arredi.

L’operazione di restyling è stata seguita dal responsabile dell’Ufficio tecnico Francesco Cerolini di concerto con l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Francesco Rizzuti, che, a più riprese, hanno incontrato i dirigenti dell’Agenzia Forestale. Proprio grazie a questa collaborazione il territorio e, in particolare, i cittadini, oggi, possono tornare a vivere uno spazio all’aperto con nuovi tavoli e panche, oltre a poter fruire dei bracieri messi in sicurezza e del percorso ginnico completamente rimesso a nuovo.

“Sono certo che il dialogo sia sempre la via giusta per migliorare e crescere – riferisce il vicesindaco Rizzuti -. Con questo intervento rivalutiamo un importante spazio di ritrovo all’aperto, per questo desidero ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili alla riqualificazione del sito”.

