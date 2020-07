PD Umbertide: “Parta subito la costruzione del nuovo asilo nido comunale”

Il Partito Democratico di Umbertide ha presentato una mozione ai sensi dell’art. 24 comma 7 Regolamento Consiglio Comunale: avente ad oggetto: variazione piano triennale

opere pubbliche 2020/2022 per la realizzazione asilo nido comunale.

“Il tema dell’educazione e della cura nella prima infanzia – per il PD di Umbertide – risulta essere uno dei temi caldi a cui l’Amministrazione deve dare risposte. Risposte fatte di visioni certe, di programmi politici seri, di confronti diretti con tutti, con i professionisti del settore e con le famiglie. Riteniamo – si continua nella nota – che l’interesse nei confronti di questo tema riteniamo debba essere prioritario e concreto, al di sopra di ogni programma politico. Il Lockdown ha provocato uno smottamento di tutte quelle abitudini e certezze che contraddistinguevano l’agire umano. I bambini, in modo particolare, si sono trovati a vivere una situazione di sospensione costante. Crediamo fortemente che proprio i bambini e gli ambienti di apprendimento debbano essere il punto focale della riflessione.

È necessario a nostro avviso ricostruire e ripartire proprio dai bambini e dal ragionare sulle strutture che li ospiteranno. L’ attenzione nei confronti della fascia d’età 0-6 anni – viene rimarcato – deve raggiungere un livello di interesse in cui non accettiamo compromessi, perché è da quei bambini di oggi che dipende il loro domani e quello della nostra

collettività. È dalla tutela delle famiglie e dal potenziamento dei servizi a domanda individuale che possono superarsi forme di discriminazione e disuguaglianza.”

E poi si conclude: “Nella nostra città l’asilo nido comunale dal 2016 è ospitato “temporaneamente” presso locali della Parrocchia di Santa Maria della Pietà di certo non proprio funzionali al servizio, soprattutto in relazione alle nuove normative da applicare a seguito del Covid1. Con la nostra mozione abbiamo ritenuto prioritario proporre una variazione del piano triennale delle opere pubbliche che già dall’attualità

2020 metta in cantiere la costruzione del nuovo asilo nido comunale. Le risorse ci sono e i pareri tecnici sono favorevoli. Ora vedremo la volontà politica di tutto il Consiglio comunale.”

