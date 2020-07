E78/Guinza, Marchetti (Lega) interroga il Governo: “Continua a risuonare l’eco delle vuote promesse: servono fatti”

“Da oltre vent’anni i cittadini dell’Umbria e delle Marche assistono a promesse puntualmente tradite dal PD circa la riapertura della Galleria della Guinza – ha dichiarato l’Onorevole della Lega, Onorevole Riccardo Augusto Marchetti – e ancora non c’è traccia di fatti concreti. Ho interrogato il Ministro dell’Ambiente per avere chiarimenti in seguito ai continui proclami della sinistra, non perde occasione per millantare l’imminente apertura della Galleria della Guinza. Questo governo non si smentisce – ha proseguito l’Onorevole della Lega – e continua a dar prova della sua ormai proverbiale inconsistenza. Ad oggi solo risposte insoddisfacenti, che fanno risuonare la eco delle vuote promesse che i cittadini hanno ascoltato per troppi anni, e alle quali mai sono seguiti fatti. Il Sottosegretario all’Ambiente Morassut ha confermato i consueti temporeggiamenti, senza fornire dati reali circa il reperimento dei fondi e le tempistiche necessarie alla realizzazione della grande incompiuta della Guinza. La Lega- ha concluso Marchetti – non smetterà di dare battaglia affinché l’Umbria e le Marche escano dallo stato comatoso della viabilità al quale sono state condannate dalla sinistra”.

