Un saluto in piena sicurezza ai piccoli del nido d’infanzia comunale e del centro bambini “Il Ranocchio”

“ Con la consegna dei lavori svolti durante l’anno ai bimbi e ai loro genitori avvenuta nei giorni scorsi si è concluso l’anno educativo 2019/2020 del nido d’infanzia comunale e del centro bambini “Il Ranocchio”.A portare il saluto dall’amministrazione comunale è stato l’assessore all’Istruzione, Alessandro Villarini.Durante il periodo del lockdown, grazie all’impegno di tutte le educatrici, del personale ausiliario, nonché degli uffici comunali competenti, è stato creato un gruppo WhatsApp. La volontà è stata quella di creare un canale di comunicazione tra i servizi, i piccoli e i loro genitori.L’intento dell’iniziativa è stato quello di creare uno spazio di confronto interattivo, anche diretto con le singole figure, per condividere sia il programma educativo, con le diverse attività proposte dalle educatrici, ma anche per formulare domande relative a problematiche educative. L’obiettivo è stato quello di garantire sia una continuità educativa ed affettiva con le bambine e i bambini, che un rapporto costante con i genitori.“Un ringraziamento va a tutte le educatrici e al personale ausiliario del nostro nido – dice l’assessore Villarini – che durante il periodo dell’emergenza hanno continuato a essere un punto di riferimento importante per tanti genitori e per i loro bambini, costruendo momenti educativi e momenti di spensieratezza per i più piccoli”.

