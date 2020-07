Sabato 18 luglio il terzo Concerto “Al Suono dell’Angelus”

Nella splendida cornice della Chiesa Monumentale di San Francesco in Città di Castello, per la quale il grande Raffaello Sanzio realizzò il celebre Sposalizio della Vergine, continuano, con grande interesse di pubblico, gli appuntamenti della rassegna “Al Suono dell’Angelus”.

Un’iniziativa promossa dalla Schola Cantorum “Abbatini”, in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali della Diocesi di Città di Castello che, sabato scorso, ha visto una attenta e numerosa partecipazione di pubblico che ha particolarmente apprezzato la proposta musicale del giovane organista Giuseppe Lucaccioni che ha eseguito musiche di Girolamo Frescobaldi e Domenico Zipoli, armoniosamente arricchite dagli intimi interventi gregoriani di un piccolo ensemble maschile della Schola Cantorum.

Sabato 18 luglio, dalle ore 11.30 alle 12.00, sempre presso la Chiesa di San Francesco, si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna con un concerto dal titolo “Tacita un giorno a non so qual pendice” (Manzoni) che vedrà come interpreti Francesco Mastriforti e Emanuela Agatoni al violino accompagnati all’organo meccanico “F. Polinori” (1763) dal M° Alessandro Bianconi.

In programma musiche di Johann Sebastian Bach.

Seguirà, alle ore 12,00, la recita dell’Angelus Domini guidata da S.E. Mons. Domenico Cancian, Vescovo di Città di Castello.

L’appuntamento verrà trasmesso anche in diretta Facebook nella pagina della Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/coraleabbatinicdc

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati