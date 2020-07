Raccolta differenziata ok anche durante il lockdown per il Covid-19: Sogepu torna a fornire gratuitamente ai cittadini il concime ricavato dai rifiuti a Belladanza come segnale di gratitudine

Distribuite nella prima fase circa 28 mila confezioni a quasi 1.700 utenti, tra famiglie e aziende

“Sogepu tornerà a fornire gratuitamente il concime naturale ricavato dai rifiuti organici presso il Polo di Belladanza, come segnale di gratitudine ai cittadini che anche durante il lockdown per l’emergenza da Covid-19 hanno continuato a svolgere correttamente la raccolta differenziata, permettendo di mantenere stabili le percentuali nei comuni serviti e di garantire, dunque, la piena operatività dei nostri impianti di trattamento dei materiali separati”.

L’amministratore unico Cristian Goracci annuncia così che gli utenti gli utenti dei comuni dell’Alta Valle del Tevere serviti dall’azienda, regolarmente iscritti a ruolo Tari (famiglie e aziende), potranno ritirare ancora senza alcun costo “Sogecomp”, l’ammendante naturale per concimare giardini, orti e terreni agricoli, presso il Polo Impiantistico di Belladanza o presso l’Ecosportello di Sogepu, nella sede di via Elio Vittorini 27 a Cerbara di Città di Castello. La novità per le aziende agricole sarà la possibilità di usufruire di un servizio di trasporto a pagamento per le forniture di compost sfuso.

Gli utenti potranno prenotarsi attraverso il numero verde di Sogepu 800.132.152, direttamente all’Ecosportello o tramite l’indirizzo di posta elettronica ecosportello@sogepu.com. Le operazioni di consegna si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza da Covid-19.

“Dall’inizio dell’anno a Città di Castello la percentuale di raccolta differenziata è rimasta stabilmente oltre il 66 per cento, nonostante una emergenza senza precedenti che ha duramente messo alla prova famiglie, aziende e lo stesso gestore del servizio”, osserva l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti, nell’esprimere “un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno manifestato responsabilità e senso civico, meritandosi ancora un gesto di attenzione, che come Comune socio di maggioranza abbiamo ritenuto doveroso per restituire loro uno dei frutti concreti dell’impegno nella corretta gestione dei rifiuti, ma anche per soddisfare una domanda del concime naturale prodotto a Belladanza che è stata davvero molto elevata nella fase di distribuzione gratuita”.

In totale sono stati 1.630 gli utenti, tra famiglie e aziende, che nella prima fase di distribuzione iniziata la scorsa estate hanno richiesto la fornitura di “Sogecomp”, per l’87 per cento residenti nel territorio comunale di Città di Castello. Complessivamente sono state distribuite 1.220 tonnellate di concime, con circa 27.000 sacchetti da 20 chilogrammi, 1.000 “big bag” da 500 chilogrammi e 270 tonnellate di prodotto sfuso ritirati nei punti di consegna.

“Quanto di buono sta facendo la comunità tifernate – puntualizza Massetti – sarà sostenuto attraverso azioni sempre più mirate ed efficaci da parte del Comune e di Sogepu, che dopo il lockdown ha ripristinato completamente servizi strategici come le isole ecologiche comunali e il ritiro a domicilio degli ingombranti, attraverso i quali i cittadini hanno la possibilità di conferire correttamente tutte le tipologie di rifiuti, senza abbandonarli nel territorio con comportamenti inaccettabili, che offendono il decoro urbano e vanificano gli sforzi della stragrande maggioranza della collettività che rispetta le regole”.

A questo proposito l’assessore ricorda che “proprio all’inizio di giugno il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento che disciplina l’installazione di fototrappole nel territorio tifernate per contrastare il malcostume di smaltire illecitamente nell’ambiente materiali inquinanti”, ringraziando il responsabile dell’Ufficio Ambiente Aldo Fegatelli “per il lavoro serio e professionale che ha permesso l’attivazione di questo nuovo strumento di controllo del territorio”.

