Lunedì il bilancio arriva in consiglio, stasera in commissione

Convocato lunedì 20 luglio alle pre 17.00 il consiglio comunale di Città di Castello per l’esame del bilancio di previsione 2020. All’ordine del giorno anche gli atti propedeutici alla manovra economica: il regolamento dell’Imu e l’approvazione dell’aliquota, regolamento e tariffe per la Tari, modifiche al regolamento delle entrate tributarie, variazione aliquota e soglia di esenzione per l’Irpef, verifica dei parametri edilizi per residenza e produzione, ripiano del disavanzo originato dall’applicazione del metodo ordinario per il calcio del Fondo crediti di dubbia esigibilità, aggiornamento e approvazione del DUP, il Documento unico di programmazione alla luce delle previsioni di bilancio. Gli argomenti saranno anticipati ai consiglieri nella commissione Programmazione prevista stasera, durante la quale l’assessore alle Finanze Vincenzo Tofanelli anticiperà le novità introdotte.

