Locchi (UP) “dimissioni Cavedon segnale di forte malessere interno la maggioranza”

” Cosa sta succedendo nel centrodestra di Umbertide? Si dimette il capogruppo della Lega un altro consigliere lascia lo scranno. È legittimo porsi la domanda, infatti, non vorremmo che le polemiche all’interno della maggioranza le pagassero i cittadini con ritardi ed omissioni. Intanto azzardiamo qualche ipotesi sulle cause di tanto trambusto.

I nodi stanno venendo al pettine?

Passata l’euforia della Vittoria e dopo qualche scelta, che definire politicamente azzardata è un eufemismo, sta emergendo la difficoltà del saper governare? Quindi del cosa fare? Nonostante i progetti lasciati dalla precedente amministrazione?

Umbertide Partecipa, nell’ultima competizione elettorale Comunale, si è presentata con un programma chiaro, ben definito nei contenuti e nei tempi; saremo sempre vigili ed attenti affinché si realizzi pur non avendo rappresentanza in consiglio ed in giunta benché gli elettori l’avessero premiata. Questo atteggiamento ce lo impone il rispetto verso gli umbertidesi tutti e principalmente quelli che ci hanno dato fiducia, votandoci.”Grazie

