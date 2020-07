Dallo scorso 15 luglio è disponibile il nuovo numero della rivista “Pagine Altotiberine”, curata dall’Associazione storica dell’Alta Valle del Tevere. La rivista è giunta all’uscita 65/66 e raccoglie saggi di Giuliana Maggini, Lucilla Baldetti, Enrico Fuselli, Maria Chiara Milighetti, Federico Ciarabelli, Armando Babbini, Gian Paolo G. Scharf e Franco Cristelli. Gli studi sono dedicati a vari aspetti della storia altotiberina, compreso uno sguardo sull’attualità con uno studio dedicato alla ferrovia di “carta” Arezzo-Sansepolcro-Ancona. Il saggio di apertura riguarda il cimitero urbano di Sansepolcro, le cui lapidi rappresentano una base per uno studio sulla storia contemporanea; una prospettiva che ricorda l’Antologia di Spoon River, di Edgar Lee Masters. Nel numero pubblicato sono poi presenti saggi sulla struttura architettonica di Badia Petroia, sul biturgense Niccolò Aggiunti, discepolo di Galileo Galilei, sui volontari umbertidesi impegnati nel Risorgimento italiano e due approfondimenti sul regesto Capresano e sulla strada dritta della Croce di Anghiari. Non mancano infine due rubriche che arricchiscono la rivista di curiosità relative alla scuola Garibaldi di Umbertide, a Monte Giove di San Giustino e al campo di concentramento per prigionieri di guerra di Sansepolcro.

