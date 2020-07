Dimissioni da capogruppo Lega Umbertide: Cavedon “Avvicendamento già concordato, inutili le polemiche dell’opposizioni”

“Visto che sull’operato della Giunta fare critiche è davvero difficile, l’ultima desolata spiaggia per le opposizioni è quella di alimentare finti venti anche quando il mare è calmo”. Così la Lega di Umbertide mette a tacere le voci infondate di crisi o frizioni in maggioranza. “Per accordi di partito presi nel 2018, subito dopo le elezioni – si legge in una nota a firma del consigliere Lorenzo Cavedon – alcuni ruoli, tra cui quello di Capogruppo, sarebbero dovuti ruotare per dare la possibilità ai tanti consiglieri eletti di fare un’ esperienza diversa e costruttiva. Lasciare questi due incarichi è stato per me doveroso, perché mai e poi mai in Lega si torna indietro su una decisione presa e condivisa, chi lo fa è perché non ha a cuore questo partito e fa politica per meri tornaconti personali. Chi si appresta a parlare di crisi e di fibrillazioni cerca solo di destabilizzare questa Giunta che invece è saldissima. Io resto in Lega e continuerò a lavorare per il bene di Umbertide e dei suoi cittadini e il mio sostegno al Sindaco e alla Giunta non è e non sarà mai in discussione. Questa maggioranza è unita più che mai e la dimostrazione è in quello che sta facendo tutti i giorni per questa città”. Ha concluso Cavedon. Sulla questione è intervenuta anche il neo Commissario Provinciale Manuela Puletti assieme al segretario cittadino Vittorio Galmacci : “Pessima figura per le opposizioni che alla ricerca disperata di cercare falle all’interno della maggioranza, ancora una volta si ritrovano con un pugno di mosche in mano. La scelta della Lega Umbertide era chiara fin dall’inizio, far crescere e far maturare il maggior numero di persone al fine di creare un gruppo solido, con esperienza e sempre al servizio dei cittadini. Del resto c’è chi si fa tirare le fila dai “mangiafuoco” di turno, chi invece può vantarsi di una legittima e valida alternanza all’interno del consiglio comunale. Nessuna crisi – concludono – anzi la prossima estate ci sarà un altro capogruppo, consiglio alle malelingue di preparare già un comunicato”. La Lega di Umbertide ringrazia Giuseppe Cinque dimissionario per motivi personali e Giacomo Carlesi nuovo entrato.

