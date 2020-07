Prorogato al 31 luglio il bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione corrisposti nell’anno 2019

Il Comune di Umbertide ha prorogato al 31 luglio il termine di scadenza per il bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione corrisposti nell’anno 2019.Si ricorda che la domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto e disponibile nel sito web dell’ente www.comune.umbertide.pg.it.La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dalla documentazione indicata nel modello, compresa la copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all’anno 2019) e la documentazione non desumibile dalle banche dati delle amministrazioni certificanti.La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di 16,00 euro, può essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Umbertide (fissando appuntamento telefonico contattando i numeri 0759419243, 0759419241, 0759419262), inviata a mezzo mail a comune.umbertide@postacert.umbria.it (la casella riceve sia Pec che semplici mail, in questo caso la domanda dovrà essere inviata scansionata e completa di documentazione) o tramite il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Umbertide – Piazza Matteotti, 1 (Ufficio Servizi Sociali).La domanda dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 alle ore 13.00 pena l’esclusione dalla graduatoria. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale.Si avvisa nuovamente che come requisito non è da considerarsi tra i motivi di esclusione l’esibizione delle ricevute di pagamento dell’affitto degli ultimi tre mesi del 2019.

