Incidente a Sansepolcro. Uomo di 94 investito da un furgone

Incidente stradale, all’ incrocio via Marconi Malatesta a Sansepolcro. Un uomo di 94 anni che circolava in moto carozzetta è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada per raggiungere la propria abitazione, al momento non si hanno notizie circa la gravità delle persone coinvolte. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro una pattuglia della locale polizia municipale, oltre ad una ambulanza del 118

