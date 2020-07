Calcio mercato: Gianluca Marinelli (All. Selci Nardi) “farò di tutto per ricambiare la fiducia della società”

“Per me è un nuovo inizio, avrò l’onore di sedere su una delle panchine più prestigiose del nostro territorio, il Selci Nardi è una società che ha fatto la storia del calcio locale, gestita in modo esemplare da dirigenti appassionati. Raccolgo l’eredità di Federico Barontini con cui ho vinto, da calciatore, un campionato di prima categoria, esaltante, non sarà semplice ma statene certi, farò di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata data. Non voglio parlare di obbiettivi, sarebbe riduttivo al momento, ma sono sereno e fiducioso perché stiamo allestendo una squadra con ottimi elementi”

