Volley mercato: Polenzani e Paradisi, altra stagione con il Trestina

Altre importanti riconferme al Trestina Volley per il prossimo campionato di B2. Infatti vestiranno ancora bianconero la palleggiatrice Anna Polenzani (classe 1997) e la centrale Sofia Paradisi (classe 1994), due “veterane” (se così possiamo chiamarle nonostante la giovanissima età!) della società altotiberina.

“Siamo contente di iniziare questa avventura in una categoria del tutto nuova, per noi che facciamo parte della società di Trestina fin da piccole essere confermare in B2 è una grande soddisfazione. Non vediamo l’ora di iniziare, di conoscere le nuove compagne, di divertirci e di impegnarci insieme per raggiungere nuovi obiettivi”.

E allora… ben ritrovate Anna e Sofia, e a presto!

